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Чехия получила первые партии нероссийской нефти по модернизированному нефтепроводу TAL

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чехия впервые в истории полностью снабжается нероссийской нефтью благодаря модернизированному нефтепроводу TAL, сообщил чешский трубопроводный оператор Mero.

"Вчера из итальянского порта Триест на Центральный нефтеналивной терминал в Нелагозевесе прибыли первые увеличенные партии нероссийской нефти. Сегодня во второй половине дня Mero CR начнет транспортировку нефти своему владельцу Orlen Unipetrol на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове. Могу сообщить, что в системе уже заказаны дополнительные увеличенные поставки нероссийской нефти, и Mero CR готовится к их транспортировке в Чешскую Республику", - приводятся в сообщении слова генерального директора Mero Ярослава Пантучека.

Ранее сообщалось об успешном завершении работ по увеличению пропускной способности европейского нефтепровода TAL с 4 до 8 млн тонн нефти в год. Таким образом Чехия получила возможность покрывать все свои потребности в нефти с помощью западного маршрута нефтепроводов TAL и IKL и избавилась от зависимости от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Инвестиции Mero в реализацию проекта TAL-PLUS оцениваются в 1,6 млрд чешских крон (около $70 млн - ИФ). Работы, связанные с расширением пропускной способности TAL, коснулись объектов в четырех странах - Италии, Австрии, Германии и Чехии.

При этом отмечается, что нефтепровод "Дружба" полностью работоспособен и готов к возможному возобновлению эксплуатации.

Крупнейшие акционеры консорциума TAL - OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков.

Как сообщалось, Россия в 2024 году сохраняла лидерство по поставкам нефти в Чехию, которая снизила импорт нефти на 12% по сравнению с 2023 годом, до 6,5 млн тонн. Из этого объема 2,7 млн тонн, 42% было поставлено из России. Это в 1,6 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

Основным способом доставки сырья стал нефтепровод IKL (Ingolstadt Kralupy Litvinov), на который пришлось 58%. Он связывает Чехию с трансальпийским нефтепроводом TAL в германском городе Ингольштадт, который соединяет портовый город Триест на северо-востоке Италии, куда прибывают танкеры, с Германией. По нефтепроводу "Дружба" страна получила 42% сырья.

Чехия TAL Mero
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