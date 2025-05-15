Доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле снизились на 8% при росте продаж на 3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Доходы России от нефтеэкспорта в апреле снизились на $1,1 млрд (7,7%) - до $13,2 млрд, что на $3,7 млрд меньше, чем год назад, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

При этом объем экспорта нефти и нефтепродуктов увеличился на 2,7% - до 7,6 млн баррелей в сутки (на 0,1 млн б/с выше, чем год назад).

"Цены на российскую нефть следовали международным трендам, при этом нефть теряла позиции быстрее, чем нефтепродукты. Экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/с - до 4,9 млн б/с, но принес всего $8,4 млрд (-8,4% к марту) доходов. Продажи нефтепродуктов увеличились на 60 тыс. б/с - до 2,7 млн б/с, в то время как доходы ослабли до $4,82 млрд (-6,8% к марту)", - говорится в отчете.

МЭА напоминает, что в середине апреля премьер-министр Чехии объявил, что страна более не зависит от импорта российской сырой нефти.

Согласно отчету, в апреле РФ экспортировала в Индию 1,8 млн б/с нефти и нефтепродуктов, что на 0,3 млн б/с меньшем, чем в марте, поставки в Китай увеличились на 0,2 млн б/с - до 2,3 млн б/с, экспорт в Турцию не изменился - 0,7 млн б/с. Поставки в неизвестном направлении достигли 1 млн б/с.