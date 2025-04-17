Число новостроек в США в марте упало на 11,4%, сильнее прогноза

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 11,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,324 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,494 млн, а не 1,501 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение с объявленного ранее февральского уровня на 5,4% до 1,42 млн, по данным Trading Economics.