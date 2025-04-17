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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума за два месяца

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 215 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Это минимальный уровень более чем за два месяца.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 224 тыс., а не 223 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 220,75 тыс. по сравнению с 223,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 5 апреля, поднялось до 1,885 млн по сравнению с 1,844 млн неделей ранее.

При этом эксперты ожидали, что их число повысится до 1,87 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,85 млн.

США
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