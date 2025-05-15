Поиск

В США за неделю число заявок на пособие по безработице составило 229 тысяч

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 229 тысяч, сообщило Минтруда США.

Показатель остался на уровне предыдущей недели, данные за которую были пересмотрены с повышением - ранее сообщалось о 228 тысячах заявок.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 229 тысяч от ранее объявленного значения, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, повысилось до 230,5 тысяч по сравнению с 227,25 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 3 мая, увеличилось до 1,881 млн по сравнению с пересмотренными 1,872 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали роста показателя до 1,89 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,879 млн

Минтруда США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть теряют более 3%, Brent торгуется у $63,8 за баррель

Эксперимент по цифровизации перевозок зерна пройдет в РФ по 31 октября

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

Падение цен на российскую нефть ниже "потолка" понизило ставки на ее фрахт

МЭА снизило прогноз добычи нефти в США на 110 тыс. б/с в 2025 г. и на 240 тыс. б/с - в 2026 г.

Рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем на фоне сильно упавшей нефти

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });