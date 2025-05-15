В США за неделю число заявок на пособие по безработице составило 229 тысяч

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 229 тысяч, сообщило Минтруда США.

Показатель остался на уровне предыдущей недели, данные за которую были пересмотрены с повышением - ранее сообщалось о 228 тысячах заявок.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 229 тысяч от ранее объявленного значения, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, повысилось до 230,5 тысяч по сравнению с 227,25 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 3 мая, увеличилось до 1,881 млн по сравнению с пересмотренными 1,872 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали роста показателя до 1,89 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,879 млн