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Equinor заморозила строительство офшорного ветропарка Empire Wind в США

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Компания Empire Offshore Wind LLC, принадлежащая норвежской Equinor, заморозила строительство ветропарка Empire Wind у восточного побережья США.

Компания приняла такое решение после получения соответствующего предписания от Бюро по управлению энергией океана (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM). Заморозка будет действовать до окончания проводимой регулятором проверки.

Empire активно сотрудничает с властями для прояснения ситуации и рассматривает все доступные средства правовой защиты, включая возможность обжалования предписания, говорится в пресс-релизе компании.

Проект Empire Wind находится у берегов штата Нью-Йорк. Реализация проекта планируется в две фазы, первая из которых получила все необходимые разрешения федеральных властей и властей штата и должна быть завершена к середине 2020-х гг. Первая фаза проекта после завершения позволит снабжать электричеством более 500 тыс. домов, отмечается в сообщении Equinor.

По состоянию на 31 марта 2025 года балансовая стоимость всего проекта составляет около $2,5 млрд. Проект уже привлек финансирование в размере около $1,5 млрд.

Equinor работает на американском рынке более 35 лет, инвестировав в экономику США в общей сложности более $60 млрд.

Equinor Empire Wind Empire Offshore Wind LLC США
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