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США разместят на островах между Филиппинами и Тайванем ракетные комплексы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Части Корпуса морской пехоты США разместят противокорабельные ракеты комплексы NMESIS на филиппинских островах Батан в центре Лусонского пролива, который отделяет страну от Тайваня, в рамках предстоящих учений Balikatan, сообщает Newsweek.

Лусонский пролив шириной примерно 250 км соединяет Южно-Китайское море с Тихим океаном. Он является одними из важнейших ворот для прохода китайского флота в открытый океан, отмечает издание.

По данным Naval News, на учениях, которые будут проходить с 21 апреля по 9 мая, на ряде островов архипелага Батан в центре Лусонского пролива будет развернуто несколько противокорабельных комплексов NMESIS с дальностью действия 185 км, а также радар на севере Филиппин.

Развертывание комплексов NMESIS в регионе позволяет в случае необходимости установить контроль над прохождением кораблей через Лусонский пролив.

В учения Balikatan примут участие также Австралия и Япония.

США Южно-Китайское море Филиппины Тайвань NMESIS Balikatan Япония
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