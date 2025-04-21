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США и Филиппины впервые отработают на учениях полноценное участие в боевых действиях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Войска США и Филиппин на начавшихся 21 апреля учениях Balikatan впервые будут тренироваться вести полноценные боевые действия на случай возникновения вооруженного конфликта в регионе, сообщает Financial Times.

"Американские и филиппинские войска собираются сдать первый "полный боевой тест" для совместных сражений в таких очагах напряженности, как Тайвань или Южно-Китайское море. Это демонстрирует углубление военного сотрудничества Вашингтона с Филиппинами - своим старейшим союзником в Азии", - отмечает газета.

"Мы продемонстрируем не просто стремление сохранить наш военный договор, действующий с 1951 года, но и нашу беспримерную способность выполнить эту задачу", - заявил руководитель учений генерал-лейтенант США Джеймс Глинн на церемонии начала Balikatan.

Военные двух стран будут отрабатывать удары по кораблям противника противокорабельными ракетами наземного базирования и защиту островов от вражеской атаки.

Впервые учения организуют в том числе в самой северной филиппинской провинции Батан, недалеко от Тайваня. В течение десяти дней морская пехота США и Филиппин будет имитировать возвращение контроля над островами, занятыми противником. При этом Корпус морской пехоты США первый раз разместит противокорабельные комплексы NMESIS на филиппинских островах Батан в центре Лусонского пролива, который отделяет страну от Тайваня.

Кроме того, Balikatan будут идти на острове Балабак, где находится одна из военных баз, к которой имеют доступ ВС США. Балабак лежит южнее острова Палаван и вблизи района в Южно-Китайском море, который является предметом территориального спора КНР и Филиппин. На Палаване также пройдут боевые стрельбы.

В Balikatan примут участие военнослужащие Японии и Австралии. Учения должны завершиться 9 мая.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор с КНР вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону, и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии. В конце марта шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе визита на Филиппины заявил, что Вашингтон будет усиливать сотрудничество с Манилой в сфере обороны с целью усилить сдерживание КНР в регионе.

АСЕАН Китай США Пентагон Южно-Китайское море Филиппины Balikatan
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