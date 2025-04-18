Казахстан увеличил поставки нефти в Германию в январе-марте на 77 тыс. т, до 377 тыс. т

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Объем поставки казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Узень - Атырау - Самара" в систему нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию составил 377 тыс. тонн, что на 77 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба АО "Казтрансойл".

Ранее в нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в данном направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что при запросе со стороны Германии объемы поставок могут быть увеличены до 2 млн тонн нефти.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО "НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.