Поиск

Казахстан планирует поставить 1,5 млн нефти в Германию по "Дружбе" в 2025 году

Казахстан планирует поставить 1,5 млн нефти в Германию по "Дружбе" в 2025 году
Фото: Hannibal Hanschke/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан намерен отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти в 2025 году, следует из материалов нацкомпании "КазМунайГаз" к коллегии министерства энергетики республики.

Как указывается в слайдах к докладу заместителя председателя правления КМГ Курмангазы Исказиева, в 2024 году по "Дружбе" было поставлено 1,5 млн тонн нефти. В 2025 году планируется поставить такой же объем.

"В 2024 году объем поставок нефти в Германию увеличен на 50% (с 1 млн тонн в 2023 году до 1,5 млн тонн в 2024 году - ИФ). В 2025 году планируется сохранить данный показатель", - сказал Исказиев на заседании коллегии в среду.

Ранее в пресс-службе Минэнерго Казахстана "Интерфаксу" сообщили, что республика планирует экспортировать в 2025 году в Германию 1,2 млн тонн нефти. Таким образом, планы поставок увеличены на 25%.

Позже в среду на брифинге министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что при запросе со стороны Германии объемы могут быть увеличены до 2 млн тонн нефти.

"С нашими коллегами из РФ переговоры ведем. Если будет возможность увеличения поставки, то мы этот объем обеспечим", - сказал он.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова нарастить экспорт нефти на немецкий рынок, а глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев сообщал, что Германия запросила увеличить поставки с текущих 1,2 млн до 2,5 млн тонн ежегодно.

Германия Дружба Казахстан КазМунайГаз Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбор платы на трассах "Автодора" в 2024 году вырос в 1,5 раза до 112 млрд рублей

Выручка КТК от транспортировки 63 млн тонн нефти в 2024г составила $2,3 млрд

ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году на 20%

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей назначен на 18 марта

Игорь Ким стал владельцем российского "Фольксваген банка"

Власти Кузбасса усомнились в заходе китайских инвесторов на шахту "Инская"

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Краудлендинг-платформа JetLend анонсировала IPO на "СПБ бирже"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });