Казахстан планирует поставить 1,5 млн нефти в Германию по "Дружбе" в 2025 году

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан намерен отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти в 2025 году, следует из материалов нацкомпании "КазМунайГаз" к коллегии министерства энергетики республики.

Как указывается в слайдах к докладу заместителя председателя правления КМГ Курмангазы Исказиева, в 2024 году по "Дружбе" было поставлено 1,5 млн тонн нефти. В 2025 году планируется поставить такой же объем.

"В 2024 году объем поставок нефти в Германию увеличен на 50% (с 1 млн тонн в 2023 году до 1,5 млн тонн в 2024 году - ИФ). В 2025 году планируется сохранить данный показатель", - сказал Исказиев на заседании коллегии в среду.

Ранее в пресс-службе Минэнерго Казахстана "Интерфаксу" сообщили, что республика планирует экспортировать в 2025 году в Германию 1,2 млн тонн нефти. Таким образом, планы поставок увеличены на 25%.

Позже в среду на брифинге министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что при запросе со стороны Германии объемы могут быть увеличены до 2 млн тонн нефти.

"С нашими коллегами из РФ переговоры ведем. Если будет возможность увеличения поставки, то мы этот объем обеспечим", - сказал он.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова нарастить экспорт нефти на немецкий рынок, а глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев сообщал, что Германия запросила увеличить поставки с текущих 1,2 млн до 2,5 млн тонн ежегодно.