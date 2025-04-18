Дуда хочет, чтобы Польша вошла во французскую систему ядерного сдерживания

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша хочет интегрироваться в систему ядерного сдерживания Франции, не отказываясь при этом от участия в программе США по обмену ядерным оружием.

"Я считаю, что мы можем принять оба решения", - сказал Дуда в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что эти решения "не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими".

Агентство отмечает, что стремление получить ядерное оружие дополняет "и без того амбициозную" программу вооружений Варшавы, которая тратит 4,7% своего ВВП на оборону, а также получила финансовую поддержку от Евросоюза на укрепление границы с Белоруссией и Калининградской областью РФ.

Вместе с тем, напоминает Bloomberg, попытки Дуды лоббировать в предыдущей администрации США участие Польши в программе обмена ядерным оружием не принесли результатов.