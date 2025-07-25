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Трамп анонсировал работу с Россией по сокращению ядерных вооружений

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон планирует приступить к работе над сокращением американских и российских ядерных вооружений, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы начнем работать над этим", - ответил он на вопрос о перспективах сокращения ядерных арсеналов США и России.

"Это проблема для мира (...) это не то соглашение, окончание действия которого вы хотели бы", - сказал президент, комментируя информацию, что срок действия договора СНВ-III истекает примерно через шесть месяцев.

Однако каких-либо подробностей таких инициатив Трамп не привел.

СНВ-3 (Договор о стратегических наступательных вооружениях, ДСНВ) - договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ, соответствующее соглашение вступило в силу в тот же день.

21 февраля 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день депутаты единогласно приняли закон, приостанавливающий российское участие в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении со стороны России действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

ДСНВ Дональд Трамп США
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