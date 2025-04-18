В Абхазии сформировано новое правительство

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В пятницу президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании новой структуры кабинета министров республики.

Как сообщает пресс-служба президента, в республике будет 15 министерств и пять вице-премьеров.

В частности, Гунба назначил министром иностранных дел республики Олега Барцица, бывшего торгового представителя Абхазии в РФ. Барциц баллотировался на пост президента Абхазии на прошедших в нынешнем году выборах и набрал в первом туре чуть более 4% голосов избирателей.

3 апреля президент Абхазии назначил вице-премьера Владимира Делбу премьер-министром республики.

Президент назначил победителей конкурса "Команда Абхазии" на высокие должности, избавившись от чиновников с плохой репутацией, пишут в этой связи местные СМИ.

При этом общее количество руководителей не поменялось, потому что некоторые вице-премьеры совмещают свои должности с министерскими постами, отмечается в публикациях. Важным называют и то, что Гунба взял в работу все разумные предложения от оппонентов, подтверждением чему стало назначение Барцица главой МИД.