Победивший на выборах президента Абхазии Гунба назначил новым и.о. премьера Делбу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба, победивший во втором туре президентских выборов, сообщил, что подписал указ об отставке исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганбы.

"Другим указом я назначил и.о. главы правительства вице-премьера, и.о. министра финансов Абхазии Владимира Делбу", - сказал на пресс-конференции после избрания на пост главы республики.

Он сообщил, что приступил к исполнению обязанностей президента. "В соответствии с Конституцией Абхазии, я ушел в отпуск в период проведения предвыборной кампании. Сегодня этот отпуск завершился, я вышел на работу, исполняю обязанности президента страны до инаугурации", - сказал Гунба.

Он отметил, что на посту президента сосредоточит внимание на развитии взаимоотношений с Россией. "Наращивание взаимоотношений с Российской Федерацией будет важным направлением нашей деятельности. Утверждения недоброжелателей о том, что после выборов в республике Российская Федерация перестанет оказывать помощь Абхазии, является ложью", - подчеркнул Гунба.

Отвечая на вопрос, будет ли проведен аудит деятельности Бганбы во время нахождения его в должности и.о. премьера, Гунба заявил, что "необходимо проанализировать все шаги, которые были осуществлены ранее - и не только одного человека, но всех остальных чиновников".

Отвечая на вопрос, какие меры будет предприняты властями в отношении участников нападения на избирательный участок в поселке Цандрыпш Гагрского района в день выборов, Гунба сказал, что уже дал поручение правоохранительным органам провести тщательное расследование. "Есть понимание, кто совершал и какие силы были использованы. Никакого послабления в отношении тех, кто нарушил закон, не будет. Все, кто участвовал в противоправных действиях, должны понести наказание в соответствии с законом", - заявил Гунба.

Как сообщалось, на повторных выборах президента Абхазии, состоявшихся 1 марта, победу одержал вице-президент Бадра Гунба. По предварительным данным ЦИК республики, если убрать испорченные бюллетени и голосовавших "против всех", то от суммы поданных за обоих кандидатов голосов Гунба набрал 56,85%, Ардзинба - 43,15%.

Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия объявит в течение трех дней после голосования, как это предусмотрено законом о выборах президента республики.