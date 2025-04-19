Азербайджан в I квартале увеличил расходы на оборону и нацбезопасность до $1,2 млрд

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджан в январе-марте 2025 года направил из госбюджета 2,028 млрд манатов ($1,19 млрд по текущему курсу) на укрепление обороноспособности и национальную безопасность, сообщили "Интерфаксу" в Минфине.

План по финансированию данной статьи расходов в отчетном периоде выполнен на 120,8%.

"В целом, удельный вес расходов на оборону и нацбезопасность в январе-марте 2025 года составил 25% всех бюджетных расходов за квартал", - подчеркнули в Минфине страны.

Как сообщалось ранее, в госбюджете Азербайджана на 2025 год расходы на оборону и нацбезопасность на 2025 год предусмотрены на уровне 8,555 млрд манатов ($5,032 млрд по текущему курсу), или 20,7% всех расходов.

Бюджетные расходы на эти цели в 2024 году составили 6,562 млрд манатов ($3,86 млрд), на 12% выше показателя 2023 года.

Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что вынуждены увеличивать расходы на оборону в качестве ответной меры на активную милитаризацию Армении.

Официальный курс на 18 апреля - 1,7 маната/$1.