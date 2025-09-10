Поиск

Пашинян пообещал продолжить планомерное увеличение расходов на оборону Армении

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В 2025 году Армения значительно увеличила расходы на оборону по сравнению с бюджетом 2024 года, заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Это увеличение было обусловлено определенными неотложными потребностями. Мы осуществили значительные расходы на оборону и направили часть из них на погашение будущих обязательств, в том числе в оборонном секторе. Мы посчитали целесообразным сократить долги и кредиты, которые должны были погасить, например, в 2030 или 2035 году", - отметил Пашинян.

Премьер Армении отметил, что расходы на оборону в 2026 году имеют естественный рост по сравнению с 2024 годом.

"Если бы не резкий и непропорциональный рост в 115 млрд драмов в 2025 году, мы имели бы планомерный рост в 2023-2026 годах", - подчеркнул он, комментируя свое недавнее заявление о том, что в 2026 году Армения, возможно, не увеличит расходы на оборону.

21 августа Пашинян заявлял, что существенного роста расходов в сфере обороны в 2026 году не будет.

"Существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет или не будет вообще. Это логично. Конечно, мы продолжим оперативно анализировать ситуацию", - сказал Пашинян тогда.

Главы Армении и Азербайджана при посредничестве президента США 8 августа парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

В Армении расходы в сфере обороны в 2025 году увеличились на 20%, составив 664 млрд драмов ($1,71 млрд).

Азербайджан Армения Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков семи беспилотников и ракеты

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Во Франции в ходе акций протеста произошли столкновения с полицией

Во Франции в ходе акций протеста произошли столкновения с полицией

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

НАТО консультирует Польшу по поводу инцидента с беспилотниками

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Польша направляет военную технику к белорусской границе

Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });