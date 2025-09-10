Пашинян пообещал продолжить планомерное увеличение расходов на оборону Армении

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В 2025 году Армения значительно увеличила расходы на оборону по сравнению с бюджетом 2024 года, заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Это увеличение было обусловлено определенными неотложными потребностями. Мы осуществили значительные расходы на оборону и направили часть из них на погашение будущих обязательств, в том числе в оборонном секторе. Мы посчитали целесообразным сократить долги и кредиты, которые должны были погасить, например, в 2030 или 2035 году", - отметил Пашинян.

Премьер Армении отметил, что расходы на оборону в 2026 году имеют естественный рост по сравнению с 2024 годом.

"Если бы не резкий и непропорциональный рост в 115 млрд драмов в 2025 году, мы имели бы планомерный рост в 2023-2026 годах", - подчеркнул он, комментируя свое недавнее заявление о том, что в 2026 году Армения, возможно, не увеличит расходы на оборону.

21 августа Пашинян заявлял, что существенного роста расходов в сфере обороны в 2026 году не будет.

"Существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет или не будет вообще. Это логично. Конечно, мы продолжим оперативно анализировать ситуацию", - сказал Пашинян тогда.

Главы Армении и Азербайджана при посредничестве президента США 8 августа парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

В Армении расходы в сфере обороны в 2025 году увеличились на 20%, составив 664 млрд драмов ($1,71 млрд).