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Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Трое уволенных в пятницу сотрудников Пентагона заявили, что разочарованы тем, как закончилась их служба в Минобороны США и обвинили своих коллег в клевете, сообщило издание The Hill.

В совместном заявлении старшего советника министра обороны Дэна Колдуэлла, заместителя главы аппарата главы Пентагона Дэрина Селника и главы аппарата заместителя министра обороны Колина Кэррола говорится, что "неназванные чиновники Пентагона оклеветали нас, выступив с безосновательными нападками".

Газета пишет, что в марте представители министерства заявили о начале в ведомстве расследования "недавнего несанкционированного раскрытия информации, касающейся национальной безопасности".

В совместном заявлении уволенных чиновников говорится, что им "не сообщили, в связи с чем именно в их отношении проводилось расследование, продолжается ли оно до сих пор и было ли реальным".

Тем не менее, они подчеркнули, что "по-прежнему поддерживают миссию администрации Трампа - Вэнса по восстановлению величия Пентагона и достижению мира с помощью силы" и готовы "в будущем поддерживать эти усилия в различных областях".

The Hill напоминает, что ранее на это неделе газета Politico, ссылаясь на чиновника, знакомого с этим вопросом, сообщила, что утечки, которые расследует министерство, включают перемещение второго авианосца в Красное море, планы военных операций в Панамском канале, визит миллиардера Илона Маска в Пентагон и прекращение обмена разведданными с Украиной.

Пентагон сотрудники увольнение клевета
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