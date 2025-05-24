Поиск

Министр обороны США ввел ограничения для посещения прессой Пентагона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет ввел ряд ограничений для посещения представителями прессы здания Пентагона, следует из меморандума ведомства.

В частности, журналисты теперь не могут входить без сопровождения представителей министерства во многие зоны Пентагона, куда они ранее имели доступ. Под ограничения попадают не только зоны расположения офиса министра, его заместителей и помощников, но также пресс-служб армии, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Космических сил.

Представителям СМИ также будет запрещено посещать офис председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна без одобрения Хегсета и сопровождения его помощниками.

Хегсет заявил, что это необходимо для обеспечения национальной безопасности.

"Хотя министерство по-прежнему привержено прозрачности, министерство в равной степени обязано защищать секретную разведывательную информацию и конфиденциальную информацию, несанкционированное раскрытие которой может подвергнуть опасности жизни военнослужащих США", - говорится в документе, подписанном министром.

Журналисты, посещающие Пентагон, также должны будут подписать форму о неразглашении конфиденциальной информации.

Американские СМИ отмечают, что новые ограничения для прессы введены на фоне многочисленных утечек закрытой информации из Пентагона.

США Пентагон СМИ Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акимом Алма-Аты назначен Дархан Сатыбалды

Что случилось этой ночью: суббота, 24 мая

Досаев освобожден от должности акима Алма-Аты

Досаев освобожден от должности акима Алма-Аты

Более 100 сотрудников Совета нацбезопасности США отправлены в административный отпуск

Более 100 сотрудников Совета нацбезопасности США отправлены в административный отпуск

Трамп заявил, что ему не нужно торговое соглашение с Евросоюзом

Федеральный суд в США заморозил запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Пакистан и Индия продлили взаимное закрытие воздушного пространства

Пакистан и Индия продлили взаимное закрытие воздушного пространства

Лавров заявил о готовности передать Киеву условия урегулирования после обмена пленными

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Россия и Украина приступили к обмену пленными по формуле 1000 на 1000

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6417 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });