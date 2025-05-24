Министр обороны США ввел ограничения для посещения прессой Пентагона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет ввел ряд ограничений для посещения представителями прессы здания Пентагона, следует из меморандума ведомства.

В частности, журналисты теперь не могут входить без сопровождения представителей министерства во многие зоны Пентагона, куда они ранее имели доступ. Под ограничения попадают не только зоны расположения офиса министра, его заместителей и помощников, но также пресс-служб армии, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Космических сил.

Представителям СМИ также будет запрещено посещать офис председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна без одобрения Хегсета и сопровождения его помощниками.

Хегсет заявил, что это необходимо для обеспечения национальной безопасности.

"Хотя министерство по-прежнему привержено прозрачности, министерство в равной степени обязано защищать секретную разведывательную информацию и конфиденциальную информацию, несанкционированное раскрытие которой может подвергнуть опасности жизни военнослужащих США", - говорится в документе, подписанном министром.

Журналисты, посещающие Пентагон, также должны будут подписать форму о неразглашении конфиденциальной информации.

Американские СМИ отмечают, что новые ограничения для прессы введены на фоне многочисленных утечек закрытой информации из Пентагона.