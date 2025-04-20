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Пентагон летом направит в Восточную Европу две бронетанковые бригады

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в рамках ротации американских войск летом перебросят в Восточную Европу две бронетанковые бригадные боевые группы, сообщило министерство армии США.

Они прибудут в Европу "в рамках регулярной ротации сил для выполнения обязательств Соединенных Штатов перед союзниками и партнерами по НАТО", говорится в сообщении.

Части американских войск общей численностью более шести тысяч человек будут размещены в Польше и странах Балтии на девять месяцев.

1-я бронетанковая бригада 1-й пехотной дивизии (Форт-Райли, штат Канзас) придет на смену 3-й бронетанковой бригаде 1-й бронетанковой дивизии.

3-я бронетанковая бригада 1-й кавалерийской дивизии (Форт-Кавасос, штат Техас) сменит 1-ю бронетанковую бригаду 3-й пехотной дивизии.

Кроме того, указывается, что в рамках ротации 4-я авиационная бригада 4-й пехотной дивизии будет направлена на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования США для замены авиационной бригады 101-й воздушно-штурмовой дивизии.

США Пентагон НАТО Восточная Европа Польша
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