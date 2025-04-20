Поиск

США перебросили в Японию еще два стратегических бомбардировщика B-1B

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Еще одна пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на авиабазу Мисава на севере Японского острова Хонсю, где ранее на текущей неделе уже были размещены два таких самолета, следует из данных издания Newsweek.

Первые два B-1B Lancer прибыли туда еще во вторник, вторая пара прилетела в пятницу.

Они были переброшены туда с авиабазы Дайс, штат Техас. Целью является тренировка американских ВВС совместно с союзниками в проведении "миссий стратегического сдерживания в целях укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", заявили в Тихоокеанском командовании ВВС США.

Перед прибытием в Японию первая пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B провела совместные военно-воздушные учения с ВВС Южной Кореи.

США B-1B Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа

Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении члена "Хезболлы", снабжавшего ее оружием

Вэнс и папа римский Франциск провели частную встречу

Вэнс и папа римский Франциск провели частную встречу

Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 апреля

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили коллег в клевете

Христиане по всему миру отмечают Пасху

Христиане по всему миру отмечают Пасху

Что произошло за день: суббота, 19 апреля

Иран и США проведут консультации на экспертном уровне по ядерной проблеме

WP узнала, что план США по Украине не предусматривает гарантий безопасности

WP узнала, что план США по Украине не предусматривает гарантий безопасности
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });