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США перебросили в Испанию пару стратегических бомбардировщиков B-52H

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 20 мая приземлились на авиабазе Морон в Испании, сообщило Командование ВВС США в Европе.

"Самолеты B-52H Stratofortress ВВС США прибыли на авиабазу Морон, Испания, 20 мая в рамках очередного развертывания оперативной группы бомбардировщиков в Европе", - говорится в сообщении. Они будут выполнять миссии по всей Европе и в Африке.

Самолеты прибыли в Испанию после трансатлантического перелета с авиабазы с авиабазы Майнот в американском штате Северная Дакота.

"Оперативная группа бомбардировщиков в Европе - это четкий сигнал мира посредством мощи авиации", - сказал заместитель командующего ВВС США в Европе генерал-лейтенант Джейсон Хайндс.

По его словам, это развертывание подчеркивает приверженность Соединенных Штатов глобальной безопасности и способность "быстро проецировать гибкую и боеспособную авиацию в динамичных условиях".

В середине февраля на авиабазу Фэрфорд в Англии были переброшены четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие.

За время месячного пребывания в Великобритании они выполнили более десятка полетов, в том числе над Швецией, Финляндией, странами Балтии, Польши, Балканами, Турцией, Италией и Персидским заливом. В ходе ряда полетов отрабатывалось учебное бомбометание.

Испания США B-52H Stratofortress Великобритания Джейсон Хайндс
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