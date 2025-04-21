Основатель ВЭФ Клаус Шваб уходит с поста главы попечительского совета форума

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб уходит с поста главы попечительского совета ВЭФ.

Как говорится в сообщении организации, 87-летний Шваб также выходит из состава попечительского совета.

Заместитель главы совета Питер Брабек-Летмат назначен временно исполняющим обязанности председателя. Кроме того, создан специальный комитет для поиска нового председателя, отмечается в сообщении.

Шваб основал ВЭФ в 1971 году.