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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Основатель ВЭФ Клаус Шваб покинет пост его исполнительного председателя

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в январе 2025 года покинет пост его исполнительного председателя, говорится в сообщении организации.

Шваб возглавит совет попечителей ВЭФ.

"Организация проходит плановый переход от модели управления, где главенствует основатель, к модели, где всю исполнительную ответственность принимают на себя президент и совет управляющих", - отмечается в сообщении.

Швабу сейчас 86 лет, он основал ВЭФ в 1971 году.

ВЭФ Клаус Шваб
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