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Россия и Бангладеш провели военно-морское учение в Индийском океане

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Бангладеш провели военно-морское учение в Индийском океане, после отработки которого российские корабли продолжили дальний поход, сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе пребывания в дружественной стране стороны договорились провести совместное военно-морское учение типа PASSEX", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

Во флоте сообщили, что экипажами кораблей двух стран проведены тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию, а в вечернее время моряки России и Бангладеша осуществили передачу команд управления и взаимодействия в режиме радиомолчания, используя световую азбуку.

В ходе учения также совершенствовались практические навыки по пополнению запасов воды и топлива на ходу от среднего морского танкера "Печенга".

Корабли ТОФ завершили программу делового захода в порт Читтагонг и продолжили выполнение задач дальнего похода.

В составе отряда кораблей ТОФ действовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От ВМС Республики Бангладеш к учению привлекались фрегат "Умар Фарук", корвет "Проттой" и большой патрульный корабль "Дурджой".

Бангладеш ТОФ ВМС
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