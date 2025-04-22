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Швейцария присоединяется к санкциям ЕС против восьми российских СМИ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономики Швейцарии решило вслед за Евросоюзом ввести ограничения против восьми российских СМИ, сообщила пресс-служба правительства страны.

"В приложение 25 добавлены восемь организаций, и в приложение 8, где присутствуют 158 физических лиц и организаций, внесены дополнения", - отмечается в документе.

Новые санкции вступят в силу 23 апреля.

4 марта стало известно, что власти Швейцарии решили одобрить ограничения, аналогичные ряду положений 16-го пакета санкций, введенного ранее ЕС в отношении России.

В минувшем феврале власти ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций приняли решение временно прекратить действие лицензий на работу на своей территории восьми российских СМИ.

Согласно заявлению пресс-службы Совета ЕС по иностранным делам, под санкции попали информационное агентство EADaily, Fondsk.ru, Lenta.ru, News Front, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры, телеканал "Звезда". В пресс-релизе, однако, уточнялось, что эти меры, тем не менее, не запрещают этим СМИ и их сотрудниками вести на территории ЕС иную деятельность - проводить исследования и брать интервью.

Евросоюз Швейцария Звезда EADaily Lenta.ru Минэкономики
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