ЕС решил приостановить действие лицензий на вещание восьми российских СМИ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций приняли решение временно прекратить действие лицензий на работу на своей территории восьми российских СМИ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС по иностранным делам.

"Совет ЕС сегодня решил приостановить лицензии на вещание восьми российских СМИ, которые находятся под постоянным контролем российского руководства, и запретить им предоставлять свои новости", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, под санкции попали информационное агентство EADaily, Fondsk.ru, Lenta.ru, News Front, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры, телеканал "Звезда".

В пресс-релизе уточняется, что эти меры, тем не менее, не запрещают этим СМИ и их сотрудниками вести на территории ЕС иную деятельность - проводить исследования и брать интервью.