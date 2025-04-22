Правительство Киргизии предложило на полгода запретить ввоз полиэтиленовых пакетов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии предлагает ввести на полгода запрет на ввоз в республику полиэтиленовых пакетов, говорится в проекте постановления на Едином портале общественного обсуждения нормативно-правовых актов.

В справке-обосновании отмечено, что вопрос о введении запрета на ввоз полимерных изделий одноразового использования является одним из направлений глобальной повестки в области устойчивого развития, а также одним из основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

В качестве альтернативы Минэкономики страны предлагает использовать упаковку из бумаги, стекла, металла, дерева и текстиля.

Ранее в Киргизии был принят закон о введении с 1 января 2027 года запрета на производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий.