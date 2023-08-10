Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Киргизия с 2027 года откажется от производства, продажи и бесплатной выдачи пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, такой закон подписал президент страны Садыр Жапаров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

С 1 января 2027 года на всей территории страны будет запрещено производство пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий (за исключением пакетов, производимых для экспорта, пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов не имеющих ручек и реализуемых для использования в быту), реализация и выдача данной продукции в торговле и сфере услуг.

По истечении 15 дней со дня официального опубликования закона запрещается абсолютный оборот пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области.

Кроме того, в особо охраняемых природных и биосферных территориях Киргизии вводится запрет на ввоз, использование, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг (за исключением пакетов, ввозимых физическими лицами для личного пользования при транспортировке и упаковке товаров и личных вещей, а также транзитного перемещения товаров в опломбированных грузовых отсеках).

В особо охраняемых природных и биосферных территориях республики с 1 января 2024 года вводится запрет на производство пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки (за исключением пакетов, производимых для экспорта, пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов не имеющих ручек и реализуемых для использования в быту).

В законе определен перечень пластиковых изделий, запрещенных к обороту: все виды одноразовой пластиковой посуды; одноразовая пластиковая упаковка для еды, пластиковая бутылка ПЭТ (полиэтилентерефталат), одноразовая упаковка для яиц из пластика; пластиковые капсулы от кофе, сумка для продуктов.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.