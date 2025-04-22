Правительство Германии ухудшило прогноз роста ВВП в 2025 году до нуля с 0,3%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Германии ухудшило прогноз для экономики на 2025 год и теперь ожидает стагнации, в то время как ранее предполагался рост на 0,3%. Об этом сообщает Handelsblatt во вторник со ссылкой на правительственные источники.

В 2026 году, согласно новым оценкам, ВВП увеличится примерно на 1%, что немного ниже январского прогноза в 1,1%.

Ранее в апреле ведущие исследовательские институты ФРГ ухудшили свой прогноз роста ВВП страны в текущем году до 0,1% с ранее ожидавшихся 0,8%. В то же время эксперты по-прежнему ожидают подъема экономики на 1,3% в 2026 году.



