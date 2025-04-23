Глава Бундесбанка не исключает рецессии в Германии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Германии может оказаться в рецессии в 2025 году из-за американских импортных пошлин, сказал Bloomberg TV глава Бундесбанка, член совета управляющих Европейского центрального банка Йоахим Нагель.

"Европа находится в ситуации стагнации, - отметил он. - Рецессия в моей стране, в Германии, возможна".

Ранее в апреле ведущие исследовательские институты ФРГ ухудшили свой прогноз роста ВВП страны в текущем году до 0,1% с ранее ожидавшихся 0,8%. В то же время эксперты по-прежнему ожидают подъема экономики на 1,3% в 2026 году.

В среду стало известно, что сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Германии в апреле упал до 49,7 пункта с мартовских 51,3 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов впервые с декабря прошлого года. Значение индекса ниже этой отметки говорит о сокращении экономической активности.

Нагель отметил, что Европе и США необходимо достичь компромисса по вопросу пошлин. Также он добавил, что увеличение государственных расходов в Германии окажет стимулирующее влияние на темпы экономического роста, при этом не вызвав ускорения инфляции.