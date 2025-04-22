Поиск

Barrick продаст 50% золотого проекта Donlin на Аляске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Barrick Gold договорился о продаже своей 50%-й доли в золотом проекте Donlin на Аляске за $1 млрд денежными средствами.

Как сообщила компания, покупателями будут Paulson Advisers и Novagold. Novagold уже принадлежит 50% проекта, ее доля вырастет до 60%. Инвесткомпания Paulson, один из акционеров Novagold, получит 40%.

Novagold также получила опцион на выкуп у Barrick долгов, связанных с проектом Donlin, за $90 млн до закрытия сделки или за $100 млн - в течение 18 месяцев после.

Как говорится в сообщении Novagold, оцененные и выявленные ресурсы проекта Donlin составляют 39 млн унций со средним содержанием 2,24 г/т.

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

Barrick Barrick Gold Donlin Paulson Advisers Novagold Аляска США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме

Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме

Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Папу Франциска похоронят 26 апреля, в субботу

Папу Франциска похоронят 26 апреля, в субботу

Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Операция США и союзников против хуситов

Хуситы с марта потеряли до 600 человек от ударов США

Хуситы с марта потеряли до 600 человек от ударов США

Что случилось этой ночью: вторник, 22 апреля

Рынок акций США упал из-за нападок Трампа на Пауэлла

Рынок акций США упал из-за нападок Трампа на Пауэлла

Стармер заявил Зеленскому о поддержке призыва к прекращению огня

Стармер заявил Зеленскому о поддержке призыва к прекращению огня
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });