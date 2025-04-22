Barrick продаст 50% золотого проекта Donlin на Аляске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Barrick Gold договорился о продаже своей 50%-й доли в золотом проекте Donlin на Аляске за $1 млрд денежными средствами.

Как сообщила компания, покупателями будут Paulson Advisers и Novagold. Novagold уже принадлежит 50% проекта, ее доля вырастет до 60%. Инвесткомпания Paulson, один из акционеров Novagold, получит 40%.

Novagold также получила опцион на выкуп у Barrick долгов, связанных с проектом Donlin, за $90 млн до закрытия сделки или за $100 млн - в течение 18 месяцев после.

Как говорится в сообщении Novagold, оцененные и выявленные ресурсы проекта Donlin составляют 39 млн унций со средним содержанием 2,24 г/т.

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.