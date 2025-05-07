Barrick в I квартале снизил выпуск золота на 19% до 758 тысяч унций

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Barrick Mining (ранее Barrick Gold) в I квартале 2025 года произвел 758 тысяч унций золота, сообщила компания.

Это на 19% меньше, чем годом ранее, но, как отмечает Barrick, соответствует верхней границе квартального прогноза (700-750 тысяч унций).

Производство меди выросло на 10%, до 44 тысяч тонн.

Основные показатели группы Barrick:

Показатель I кв. 2025 I кв. 2024 Динамика Золото Производство, тыс. унций 758 940 -19% Средняя цена реализации, $ за унцию 2898 2075 40% TCC, $ на унцию 1220 1051 16% AISC, $ на унцию 1775 1474 20% Медь Производство, тыс. т 44 40 10% Средняя цена реализации, $ за фунт 4,51 3,86 17% $ млн Чистая прибыль 474 295 61% Скорректированная чистая прибыль 603 333 81% EBITDA 1361 907 50% FCF 375 32 1072%

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.