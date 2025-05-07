Barrick в I квартале снизил выпуск золота на 19% до 758 тысяч унций
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Barrick Mining (ранее Barrick Gold) в I квартале 2025 года произвел 758 тысяч унций золота, сообщила компания.
Это на 19% меньше, чем годом ранее, но, как отмечает Barrick, соответствует верхней границе квартального прогноза (700-750 тысяч унций).
Производство меди выросло на 10%, до 44 тысяч тонн.
Основные показатели группы Barrick:
|Показатель
|I кв. 2025
|I кв. 2024
|Динамика
|Золото
|Производство, тыс. унций
|758
|940
|-19%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|2898
|2075
|40%
|TCC, $ на унцию
|1220
|1051
|16%
|AISC, $ на унцию
|1775
|1474
|20%
|Медь
|Производство, тыс. т
|44
|40
|10%
|Средняя цена реализации, $ за фунт
|4,51
|3,86
|17%
|$ млн
|Чистая прибыль
|474
|295
|61%
|Скорректированная чистая прибыль
|603
|333
|81%
|EBITDA
|1361
|907
|50%
|FCF
|375
|32
|1072%
Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.