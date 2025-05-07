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Barrick в I квартале снизил выпуск золота на 19% до 758 тысяч унций

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Barrick Mining (ранее Barrick Gold) в I квартале 2025 года произвел 758 тысяч унций золота, сообщила компания.

Это на 19% меньше, чем годом ранее, но, как отмечает Barrick, соответствует верхней границе квартального прогноза (700-750 тысяч унций).

Производство меди выросло на 10%, до 44 тысяч тонн.

Основные показатели группы Barrick:

ПоказательI кв. 2025I кв. 2024Динамика
Золото
Производство, тыс. унций758940-19%
Средняя цена реализации, $ за унцию2898207540%
TCC, $ на унцию1220105116%
AISC, $ на унцию1775147420%
Медь
Производство, тыс. т444010%
Средняя цена реализации, $ за фунт4,513,8617%
$ млн
Чистая прибыль47429561%
Скорректированная чистая прибыль60333381%
EBITDA136190750%
FCF375321072%

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

США Barrick Gold Barrick Mining
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