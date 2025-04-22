В Таиланде хотят сократить сроки безвизового пребывания иностранных туристов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават на заседании правительства во вторник поручила пересмотреть программу безвизового пребывания иностранных туристов в стране из-за большого числа нарушений, сообщают местные СМИ.

Сейчас туристы из многих стран, включая Россию, могут въезжать в Таиланд на срок 60 или 90 дней без виз. Министерствам иностранных и внутренних дел, а также министерству туризма и спорта поручено совместно изучить, какое влияние на иностранных туристов будет иметь сокращение срока безвизового въезда.

Главная задача - оценить эффективность действующих сроков с точки зрения наращивания турпотоков, а также негативные последствия, которые выражаются в том, что иностранцы, пользуясь длительными сроками безвизового пребывания, живут и незаконно работают в Таиланде, а также совершают правонарушения.

В то же время премьер-министр призвала все три министерства помочь восстановить доверие иностранных инвесторов и туристов.