Туроператоры напомнили об изменениях правил въезда в Таиланд с 1 мая

В течение трех суток до въезда все иностранцы должны заполнить цифровую карту прибытия

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Продажи туров в Таиланд на майские праздники существенно выросли по сравнению с прошлым годом, с 1 мая в королевстве действуют новые правила въезда для иностранных туристов, в том числе российских, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"С 1 мая все иностранные граждане, прибывающие в Таиланд по воздуху, суше или морю, должны заполнить цифровую карту прибытия Таиланда (TDAC) онлайн в течение трех суток до въезда", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе туроператора Fun&Sun, процедура направлена на упрощение прохода через границу.

"Аналогичная система действует и в других странах Юго-Восточной Азии, на Мальдивах. Туристы нормально реагируют на нововведение. И мы рекомендуем турагентам предупреждать об этом своих клиентов", - сказали в компании.

Как отметили в Fun&Sun, спрос на туры в Таиланд как на майские праздники, так и на лето, вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае едут в среднем на 10 дней, как и год назад, не изменилась и средняя глубина продаж - два месяца.

"Таиланд входит в топ-5 направлений этого года на майские и лето, занимая 4 место. У нас на него приходится 9% от общего объема продаж. Майские уже закрыты. Большинство туристов выбирает Пхукет. По лету бронируют на 2,5 месяца вперед", - уточнили в пресс-службе туроператора.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Tez Tour добавили, что продажи Таиланда выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на пакетные туры на регулярных рейсах вырос вдвое.

В компании также рассказали о большой глубине продаж на направлении: сейчас туры в Таиланд бронируют на Новый год и даже март 2026 года.

В ITM group подтвердили, что глубина продаж Таиланда достигает 9 месяцев.

"Таиланд сейчас уже продается не только на лето, но и на осенне-зимний сезон, то есть с глубиной до 9 месяцев. В то же время активного прироста по Таиланду, как по Китаю и Вьетнаму, в этом сезоне не наблюдаем", - заключили в компании.