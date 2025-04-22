В ЕК положительно оценивают подготовку Украины ко вступлению в Евросоюз

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии положительно оценивают подготовку Украины к переговорам о вступлении в ЕС, но для этого необходимо согласие всех государств-членов Европейского союза, заявил на брифинге представитель ЕК Гийом Мерсье.

"Расширение остается приоритетом комиссии этого состава. Мы начали переговоры с Украиной в июне 2024 года. Украина неуклонно добивается прогресса на европейском пути. Конечно, мы проводим двусторонний скрининг по теме различных кластеров переговоров, и мы продолжим этот процесс осенью", - сказал он.

"Украина выполнила условия для обсуждения первого кластера, касающегося основополагающих принципов вступления в ЕС, но необходимо согласие всех государств-членов. Это дискуссия, которая идет в Совете ЕС", - объяснил он.

Представитель ЕК добавил, что со своей стороны Еврокомиссия помогает Украине по мере возможностей, чтобы найти потенциальные технические, политические решения, оказывает финансовую поддержку. "Мы продолжаем эту нашу работу, и мы продолжаем работу с государствами-членами", - сказал Мерсье.

Он напомнил, что в случае Украины проходит ускоренный процесс скрининга - анализа необходимого для вступления в союз соответствия украинского законодательства законодательству ЕС, и "эксперты комиссии также работают в тесном сотрудничестве с украинскими коллегами, чтобы содействовать успешному осуществлению этого процесса".

"Мы на стороне Украины, но, как я уже сказал, сейчас идут технические дискуссии, которые должны продолжиться", - заключил представитель ЕК.

Как сообщалось, планы присоединения Украины к ЕС блокирует Венгрия.