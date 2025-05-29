Президент Хорватии усомнился в возможности дальнейшего расширения ЕС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович выразил сомнение в возможности дальнейшего расширения ЕС.

"Никто более не войдет в ЕС, разве что, возможно, Черногория. Руководство других стран обманывают ложными обещаниями присоединения к ЕС, чтобы вынудить их на какие-то уступки", - приводит в четверг его слова сербская газета "Политика".

Миланович отметил, что "ЕС более не является той силой, которой его считают". По его словам, "у Европы больше нет ресурсов, она более не является лидером в сфере инноваций и знаний".

В то же время президент Хорватии считает Евросоюз в его нынешнем виде успешным, поскольку ему удается предотвращать внутренние конфликты несмотря на то, что "то здесь, то там что-то вспыхивает".