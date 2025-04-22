США ввели санкции против связанных с иранским СПГ физлиц и юрлиц

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти США ввели санкции против работающего в сфере СПГ бизнесмена из Ирана Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. Об этом сообщается во вторник на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

"Сегодня OFAC вводит санкции против гражданина Ирана и магната в сфере сжиженного природного газа (СПГ) Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и его корпоративной сети", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Эмамджомех и попавшие под санкции компании "несут ответственность за поставки иранского СПГ и сырой нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".

В OFAC утверждают, что деньги, полученные от продажи СПГ и сырой нефти, помимо прочего, используются для финансирования иранской ядерной программы, а также региональных проиранских группировок, таких как "Хезболла" и ХАМАС.

В общей сложности под новые санкции попали два физических лица и 12 юридических лиц, а также один танкер.