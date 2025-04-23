Цена нефти Brent поднялась выше $68 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду на фоне новых санкций США, призванных ограничить поставки энергоносителей из Ирана, а также более мягких заявлений американского президента Дональда Трампа в отношении торговых отношений с Китаем.

Вашингтон ввел санкции против работающего в сфере СПГ бизнесмена из Ирана Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании "ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составляет $68,01 за баррель, что на $0,57 (0,85%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,18 (1,8%), до $67,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,56 (0,88%), до $64,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,26 (2%), до $63,67 за баррель.

Трамп во вторник заявил, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином.

Он также сказал, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал ставки.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 17:30 по московскому времени. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.