Поиск

Жертвами теракта на севере Индии стали почти 30 человек

Жертвами теракта на севере Индии стали почти 30 человек
Фото: Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 28 человек стали жертвами теракта в Джамму и Кашмире на севере Индии. Об этом сообщает во вторник The Hindu со ссылкой на источники в правительстве.

Глава местного правительства Омар Абдулла, однако, отметил, что официальных точных данных о числе жертв пока нет. В регионе ведут антитеррористическую операцию.

Атака произошла в городе Пахалгам, в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям.

"За последние годы это самая масштабная атака на мирных жителей", - написал Абдулла в соцсети Х.

Индийский премьер Нарендра Моди решительно осудил теракт в Пахалгаме, выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Те, кто стоит за этим чудовищным актом, ответят за это! (...) Мы непоколебимо настроены искоренять терроризм", - написал он в соцсети X.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится в Индии с визитом, также выразил соболезнования индийскому народу в связи с терактом.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин высоко оценил усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США

Путин высоко оценил усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США

Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме

Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме

Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Папу Франциска похоронят 26 апреля, в субботу

Папу Франциска похоронят 26 апреля, в субботу
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });