Жертвами теракта на севере Индии стали почти 30 человек

Фото: Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 28 человек стали жертвами теракта в Джамму и Кашмире на севере Индии. Об этом сообщает во вторник The Hindu со ссылкой на источники в правительстве.

Глава местного правительства Омар Абдулла, однако, отметил, что официальных точных данных о числе жертв пока нет. В регионе ведут антитеррористическую операцию.

Атака произошла в городе Пахалгам, в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям.

"За последние годы это самая масштабная атака на мирных жителей", - написал Абдулла в соцсети Х.

Индийский премьер Нарендра Моди решительно осудил теракт в Пахалгаме, выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Те, кто стоит за этим чудовищным актом, ответят за это! (...) Мы непоколебимо настроены искоренять терроризм", - написал он в соцсети X.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится в Индии с визитом, также выразил соболезнования индийскому народу в связи с терактом.