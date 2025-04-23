На севере Индии усиливают меры безопасности после теракта

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На севере Индии вводят дополнительные меры безопасности после теракта в штате Джамму и Кашмир, где, по данным полиции, погибли около 30 человек, сообщает в среду телеканал ABC News.

Десятки тысяч вооруженных полицейских и солдат размещены в разных частях региона, установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты. Проводится досмотр машин. Закрыты многие магазины и предприятия.

Расследование нападения продолжается.

Атака произошла во вторник в городе Пахалгам, в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям.

Глава местного правительства Омар Абдулла назвал теракт "самой масштабной атакой на мирных жителей за последние годы".