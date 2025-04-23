Поиск

На севере Индии усиливают меры безопасности после теракта

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На севере Индии вводят дополнительные меры безопасности после теракта в штате Джамму и Кашмир, где, по данным полиции, погибли около 30 человек, сообщает в среду телеканал ABC News.

Десятки тысяч вооруженных полицейских и солдат размещены в разных частях региона, установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты. Проводится досмотр машин. Закрыты многие магазины и предприятия.

Расследование нападения продолжается.

Атака произошла во вторник в городе Пахалгам, в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям.

Глава местного правительства Омар Абдулла назвал теракт "самой масштабной атакой на мирных жителей за последние годы".

Индия Кашмир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения

Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения

Мощное землетрясение произошло в Турции

Лондон подтвердил отмену встречи на уровне глав МИД по Украине

В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за Рубио отказались от встречи в Лондоне по Украине

Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за Рубио отказались от встречи в Лондоне по Украине

"Финам" предоставил квалинвесторам доступ к торгам на биржах Китая, возобновил доступ к гонконгской бирже

Делегация Белоруссии не смогла вылететь в Казань из-за ограничений в аэропорту назначения

В Киргизии сотрудницу Русского дома арестовали по подозрению в вербовке наемников

Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт будут снижены, но не отменены

Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт будут снижены, но не отменены

Что случилось этой ночью: среда, 23 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6242 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });