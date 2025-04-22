Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в мае посетит ряд стран Ближнего Востока, сообщили во вторник в Белом доме.

"Я могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. Он отправится в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Она добавила, что на этой неделе Трамп примет в Белом доме премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре, с которым, в частности, обсудит торговлю.

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что американский лидер в пятницу отправится в Рим на похороны папы римского Франциска.

В субботу Трамп вылетит обратно в США.