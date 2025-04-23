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В США пока не знают, когда может состояться встреча Трампа и Путина

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Белый дом в настоящий момент не обладает деталями о возможной встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, заявила журналистам в среду представитель Белого дома Кэролай Левитт.

"В настоящее время я не отслеживаю такую встречу, но, как обычно, мы будем держать вас в курсе развития ситуации", - заявила она, отвечая на вопрос о том, встретятся ли Трамп и Путин в Саудовской Аравии в мае.

Во вторник Левитт сообщила, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

Ранее Трамп говорил о том, что "в какой-то момент" встретится с Путиным.

Еще в феврале в Эр-Рияде выражали готовность принять саммит лидеров РФ и США.

США Дональд Трамп Владимир Путин Белый дом
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