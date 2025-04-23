Китай в I квартале увеличил импорт водки из России в 2,7 раза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Китай в первом квартале этого года импортировал из РФ водки на $0,75 млн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР.

В натуральном выражении импорт составил около 318 тонн, что в три раза больше, чем год назад.

Россия находится на четвертом месте в списке основных стран-экспортеров водки в Китай. В топ-3 поставщиков входят Швеция (744 тонны), Италия (502 тонны) и Белоруссия (386 тонн).