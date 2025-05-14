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Россия в I квартале увеличила экспорт продукции АПК в ОАЭ на 26%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия в первом квартале 2025 года экспортировала в ОАЭ свыше 290 тысяч тонн продукции АПК, что на 26% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Наибольший рост показали отгрузки молочной продукции: объем увеличился в 7,7 раза, до 54 с 7 тонн. Около трети пришлось на мороженое, экспорт которого вырос в 3 раза, до 19 тонн.

Экспорт зернобобовых вырос в 1,9 раза, до 13,5 тысяч c 7,1 тысячи тонн, при этом драйвером стала чечевица. Поставки зерновых приросли в 1,3 раза, до 268 тысяч с 209 тысяч тонн, в том числе пшеницы - до 244 тысяч со 139 тысяч тонн.

Как отмечает центр, положительная динамика наблюдается и в поставках мясной продукции, которые выросли в 1,3 раза, до 1,9 тыс. с 1,4 тыс. тонн.

В топ-5 видов продуктов по объему отгрузок из России вошли пшеница (доля 82%), ячмень (8%), зернобобовые (5%), мясо птицы (2%), соевое масло (около 1%).

Агроэкспорт ОАЭ
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