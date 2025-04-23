Рубио надеется на успех лондонских переговоров по Украине

Делегацию США возглавляет спецпосланник американского президента Кит Келлог

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио, отказавшийся от участия в лондонских переговорах по Украине, провел разговор с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми и выразил надежду на результативность запланированных консультаций в Лондоне.

"Сегодня у нас был продуктивный диалог с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми (...) Наша делегация ожидает продуктивной технической встречи с украинской и британской сторонами", - написал Рубио в соцсети X.

Он добавил, что ждёт начала переговоров и будет следить за ними. Рубио добавил, что скорректирует своё расписание для визита в Великобританию в ближайшие месяцы.

Американскую делегацию на переговорах в Лондоне возглавит спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

В среду стало известно, что главы МИД Великобритании, Франции, и Германии Дэвид Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок также отменили свое участие во встрече по украинскому кризису в Лондоне после того, как от этих переговоров отказался госсекретарь Рубио.