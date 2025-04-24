Великобритания, Франция и Германия считают переговоры по Украине в Лондоне продуктивными

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Состоявшийся в Лондоне раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, Германии и США с украинской делегацией прошел продуктивно, говорится в совместном заявлении трех европейских государств по его итогам.

"Сегодняшние переговоры были продуктивными и успешными, достигнут значительный прогресс в выработке общей позиции по следующим шагам", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

В нем отмечается, что "все согласились продолжать тесную координацию и выразили надежду на дальнейшие переговоры в ближайшее время", а также указывается, что "все стороны подтвердили решительную поддержку приверженности президента Трампа (...) достижению справедливого и прочного мира".

Спецпосланник президента США по Украине, представлявший на переговорах американскую сторону, написал в соцсети Х: "Позитивные переговоры в Лондоне с (главой офиса президента Украины - ИФ) Андреем Ермаком", добавив, что необходимо "двигаться вперед".

СМИ обращают внимание, что рейтинг встречи в Лондоне был понижен после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на ней.

Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что глава госдепа не поехал из-за того, что "американская администрация не считала, что они подошли к решающему моменту в переговорах".

Трамп в среду назвал "очень вредными для мирных переговоров с Россией" заявления украинского президента Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, как это предусмотрено американским планом урегулирования.

"Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация в Украине тяжелая - он может либо заключить мир, либо воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", - написал Трамп в социальной сети Truth.

В то же время он заявил журналистам в Белом доме, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании.

"Я думаю, что Россия готова, считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. С ним все сложнее, но ничего страшного", - сказал он журналистам в Белом доме.