В Париже заверили, что Европа настаивает на территориальной целостности Украины

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Париже после слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о необходимости территориальных уступок для урегулирования на Украине заверили, что европейские страны настаивают на территориальной целостности украинского государства, сообщают в среду французские СМИ.

"Территориальная целостность и ее призвание быть частью Европы - очень важные требования европейцев", - отметили в Елисейском дворце.

В администрации президента Франции подчеркнули важность выстраивания "общего подхода", который "США могли бы представить российской стороне".

Ранее сообщалось, что вице-президент Соединенных Штатов заявил о необходимости немедленно остановить конфликт на Украине и заморозить его на нынешней линии соприкосновения сторон.

"Я думаю, настало время перейти, если не к финальному шагу, то к одному из последних, в широком смысле слова, когда стороны заявляют о прекращении боев, о замораживании разделительных линий близко к тем, которые есть на данный момент", - сказал Вэнс.

Он пояснил, что такой вариант подразумевает готовность и России, и Украины пойти на некоторые территориальные уступки.