Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил, что необходимо немедленно остановить конфликт на Украине и заморозить его на нынешней линии соприкосновения сторон.

"Я думаю, настало время перейти, если не к финальному шагу, то к одному из последних, в широком смысле слова, когда стороны заявляют о прекращении боев, о замораживании разделительных линий близко к тем, которые есть на данный момент", - приводят западные СМИ слова Вэнса, сказанные в ходе его поездки по Индии.

Он пояснил, что такой вариант подразумевает готовность и России, и Украины пойти на некоторые территориальные уступки.

Вэнс также заявлял в среду, что настало время принять предложения Вашингтона по украинскому урегулированию, в противном случае США откажутся дальше участвовать в дипломатическом процессе.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп, говоря об украинском урегулировании, заявил, что, "если по какой-либо причине одна из сторон крайне усложнит процесс", США откажутся от этой задачи.