Поиск

Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения

Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения
Фото: Kenny Holston - Pool/Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил, что необходимо немедленно остановить конфликт на Украине и заморозить его на нынешней линии соприкосновения сторон.

"Я думаю, настало время перейти, если не к финальному шагу, то к одному из последних, в широком смысле слова, когда стороны заявляют о прекращении боев, о замораживании разделительных линий близко к тем, которые есть на данный момент", - приводят западные СМИ слова Вэнса, сказанные в ходе его поездки по Индии.

В миреWP сообщила о намерении США предложить Украине и Европе признать Крым российскимЧитать подробнее

Он пояснил, что такой вариант подразумевает готовность и России, и Украины пойти на некоторые территориальные уступки.

Вэнс также заявлял в среду, что настало время принять предложения Вашингтона по украинскому урегулированию, в противном случае США откажутся дальше участвовать в дипломатическом процессе.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп, говоря об украинском урегулировании, заявил, что, "если по какой-либо причине одна из сторон крайне усложнит процесс", США откажутся от этой задачи.

США Украина Джей Ди Вэнс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мощное землетрясение произошло в Турции

Лондон подтвердил отмену встречи на уровне глав МИД по Украине

В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за Рубио отказались от встречи в Лондоне по Украине

Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за Рубио отказались от встречи в Лондоне по Украине

"Финам" предоставил квалинвесторам доступ к торгам на биржах Китая, возобновил доступ к гонконгской бирже

Делегация Белоруссии не смогла вылететь в Казань из-за ограничений в аэропорту назначения

В Киргизии сотрудницу Русского дома арестовали по подозрению в вербовке наемников

Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт будут снижены, но не отменены

Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт будут снижены, но не отменены

Что случилось этой ночью: среда, 23 апреля

Власти США упразднили группу по сбору разведданных о действиях России на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6242 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });