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Президент Сирии заявил о переговорах о сотрудничестве с Турцией и Россией

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Турция и Россия сохраняют военное присутствие в Сирии, и Дамаск ведет переговоры о сотрудничестве с этими странами, заявил президент Сирии Ахмад аш-Шараа в интервью The New York Times.

"Турция сохраняет военное присутствие в Сирии, Россия - тоже. Мы обнулили предыдущие соглашения между Сирией и другими странами и сейчас находимся в процессе заключения новых", - заявил он.

Аш-Шараа пояснил, что правительство обсуждает соглашения как с Турцией, так и с Россией. Газета считает, что он намекнул на военную поддержку со стороны обеих стран.

Президент заявил, что любое военное присутствие в стране должно соответствовать сирийским правовым рамкам, а любые новые соглашения должны гарантировать сирийские независимость и безопасность. Также присутствие чужих военных на территории страны не должно создавать опасность для других государств.

Вместе с тем аш-Шараа подтвердил, что Дамаск ранее запросил у Москвы экстрадировать в Сирию бывшего президента Башара Асада. Газета отмечает, что, по мнению новых сирийских властей, это должно было стать одним из условий, необходимых для сохранения российского военного присутствия в Сирии.

Аш-Шараа сообщил в интервью, что Москва отклонила этот запрос. При этом он все еще открыт к переговорам с российским властями.

"Россия является постоянным членом Совбеза ООН. Все оружие, имеющееся в Сирии, является российским. И существует много продовольственных и энергетических договоренностей, на которые Сирия полагалась в течение многих лет. Мы должны учитывать эти сирийские интересы", - пояснил он.

Вместе с тем президент считает, что для восстановления экономики Сирии властям страны необходимо убедить США и другие западные страны в необходимости отменить санкции против страны. Он хочет доказать миру, что стабильность в Сирии влияет на весь Ближний Восток.

"Любой хаос в Сирии повредит не только соседним странам, но и всему миру", - подчеркнул аш-Шараа.

В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

Сирия Турция
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