Конгрессмен сообщил, что Сирия открыта для диалога с Израилем и США

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа открыт для нормализации отношений с Израилем и США, заявил американский конгрессмен Марлин Штуцман в интервью изданию Jerusalem Post.

"Он открыт для подписания соглашений Авраама (предусматривают нормализацию отношений Израиля с арабскими странами - ИФ), которые обеспечили бы им хорошую репутацию в отношениях с Израилем, другими странами Ближнего Востока и, конечно же, Соединенными Штатами", - сказал законодатель от Республиканской партии, недавно посетивший Сирию.

По его словам, одним из условий для нормализации отношений между Сирией и Израилем аш-Шараа назвал сохранение единства Сирии.

"Шараа обеспокоен тем, что Сирия будет разделена на регионы. (...) Он хотел бы, чтобы Сирия оставалась единой страной. Он также отметил, что израильское вторжение в район Голанских высот должно быть пресечено, и Израиль больше не должен проводить бомбардировки Сирии", - заявил Штуцман.

По мнению конгрессмена, новый президент Сирии "открыт для диалога".

Что касается отношений с США, то аш-Шараа просит Вашингтон снять санкции.

"Он не просит у США денег, просто просит отменить санкции - и я думаю, что это то, что следует рассмотреть", - сказал Штуцман.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск; Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.